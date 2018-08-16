Ще восьмеро росіян попросили обміняти їх на українських політв'язнів. Про це на своїй сторінці у Facebook написала український омбудсмен Людмила Денісова.

Вона заявила, що ув'язнені громадяни РФ продовжують писати заяви на ім'я Путіна з проханням обміняти їх на українських бранців. Ці листи вони надсилають до МЗС України, аби потім дипломатичною поштою їх доправили до кремля.

Раніше такі заяви подали ще троє ув'язнених росіян.