Туреччина буде оскаржувати рішення США у Всесвітній організації торгівлі [ Редактировать ]
Туреччина оскаржить рішення США про підвищення мит у Всесвітній організації торгівлі. Про це заявили в уряді країни. 10 серпня Дональд Трамп підписав документ, за яким тарифи на турецьку сталь та алюміній зростають на 20 і 50 відсотків відповідно.
Усе через відмову турецької влади випустити з-під арешту американського пастора Эндрю Бренсона. Йому закидають підтримку військового перевороту в країні 2016 року.
У відповідь, Анкара підвищила мита на американські товари, зокрема - автомобілі, електроніку, тютюн і алкоголь.
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