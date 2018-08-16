Тарифи на турецьку сталь та алюміній зростають на 20 і 50 відсотків

Туреччина оскаржить рішення США про підвищення мит у Всесвітній організації торгівлі. Про це заявили в уряді країни. 10 серпня Дональд Трамп підписав документ, за яким тарифи на турецьку сталь та алюміній зростають на 20 і 50 відсотків відповідно.

Усе через відмову турецької влади випустити з-під арешту американського пастора Эндрю Бренсона. Йому закидають підтримку військового перевороту в країні 2016 року.

У відповідь, Анкара підвищила мита на американські товари, зокрема - автомобілі, електроніку, тютюн і алкоголь.