На які саме проекти спрямують кошти, ухвалить литовський уряд

Майже мільйон євро наступного року виділить Литва на підтримку Донбасу. Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Олександр Куць після зустрічі з послом Литовської Республіки в Україні.

За ці гроші планують відновити школи, водогони, контрольно-пропускні пункти.

Остаточне рішення, на які саме проекти спрямують кошти, ухвалить литовський уряд.