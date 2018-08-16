Литва виділить мільйон евро на підтримку Донбасу [ Редактировать ]
Майже мільйон євро наступного року виділить Литва на підтримку Донбасу. Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Олександр Куць після зустрічі з послом Литовської Республіки в Україні.
За ці гроші планують відновити школи, водогони, контрольно-пропускні пункти.
Остаточне рішення, на які саме проекти спрямують кошти, ухвалить литовський уряд.
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Майже мільйон євро наступного року виділить Литва на підтримку Донбасу. Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Олександр Куць після зустрічі з послом Литовської Республіки в Україні. За ці гроші планують відновити школи, водогони, контрольно-пропускні пункти
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