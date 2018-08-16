Тонны контрафактного алкоголя по всей стране - как во всем известных "наливайках", так и на полках супермаркетов. Нарваться на подделку - запросто! А от употребления такого алкоголя можно и умереть.

Podrobnosti.ua решили выяснить как подделывают алкоголь в Украине, почему в стране возрастает его подпольное производство и как не попасть на смертельную подделку?

На контрафакте - миллиардные заработки

В этом месяце в Ривненской области накрыли подпольное производство и изъяли фальсификат почти на полтора миллиона гривен. Несколько дней назад поймали алкогольных "делков" и в Сумкой области. Их аппетиты были более масштабные: у них нашли 20 тонн суррогата с оборудованием на общую сумму около 6 миллионов гривен. Один из самых массовых подпольных цехов накрыли в прошлом месяце в Киевской области. Там успели "забодяжить" 41 тонну контрафакта на сумму более 10 миллионов гривен.

И это не предел! Почти каждую неделю по всей стране находят цеха по нелегальному производству алкоголя. Подделывают как на лицензированных предприятиях, так и в небольших гаражах. К примеру, в прошлом году всего в Украине изъяли фальсификата на более чем миллиард гривен. По данным экспертов, больше половины алкогольного рынка в стране находится в тени. Из-за этого, по разным подсчетам, государственный бюджет теряет более 5 миллиардов гривен ежегодно.

Чем выше цена легальной водки, тем больше суррогата

По данным Всемирной организации здравоохранения, Украина входит в пятерку стран, где больше всего употребляют алкоголь. За год среднестатистический украинец выпивает около 14 литров чистого спирта. А спрос рождает предложение. Но за последних несколько лет водка подорожала более чем в 3 раза. Уже осенью цены на алкогольные напитки снова взлетят вверх, сообщили в Министерстве экономического развития и торговли. Поэтому из-за того, что многим выпить стало не по карману, значительно выросло подпольное производство дешевого алкоголя.

"Все наценки производителя составляют порядка 45% от конечной стоимости бутылки. Все остальное - это налоги. Таким образом, мы понимаем, что есть интерес сэкономить на акцизах и продать это дешевле", - говорит директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. Но опаснее всего, когда из технических спиртов пытаются сделать питьевые. Это приводит к смертельным случаям. Последний громкий - 6 погибших от суррогатного алкоголя в Киевской области в мае этого года.

Массовая эпидемия отравлений контрафактом началась в Харьковской области 2 года назад. Потом она распространилась по всей стране.

"В результате этого, по официальным данным, тогда умерло более 70 человек. Но по моей информации, на тот момент погибли больше 100 человек. Сотни пострадавших от суррогата по всей стране, но наказанных до сих пор нет", - рассказывает директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Отрава из технического спирта - как подделывают алкоголь?

Глава специальной дегустационной комиссии ассоциации "Укрводка" Валентина Попова рассказывает, что есть 2 способа подделать спиртное. Первый - это, когда алкоголь делают из спирта, который не прошел учет и не обложен дополнительным налогом. Он - поддельный, но качественный, потому что его производят на легальных предприятиях.

"Я называю это "серый спирт", то есть тот, который без уплаты акциза. Те самые предприятия, которые легально работают на украинском рынке, изготавливают так называемый второй план, например, ночью. Этот алкоголь из качественного пищевого сырья, но он нигде не фиксируется", - объясняет глава специальной дегустационной комиссии ассоциации "Укрводка" Валентина Попова.

Второй способ - самый опасный, когда контрафакт изготавливают из некачественного сырья. К примеру, из технического метилового спирта пытаются сделать питьевой спирт.

"В Украине не производят метиловый спирт, его ввозят из соседних стран. И самое страшное то, что этиловый и метиловый спирт - одинаковые по запаху. Отличить их можно только химическим способом в лаборатории. То есть, если на производство попадет метиловый спит и не будут проведены соответствующие исследования, то из этого получится смертельный напиток. Ведь метиловый спирт нельзя употреблять", - рассказывает глава специальной дегустационной комиссии ассоциации "Укрводка" Валентина Попова.

Кроме того, алкоголь может быть опасным из-за нарушения в нем пропорций спиртов, из которых он состоит. Более того, алкогольные напитки нельзя разливать в полиэтилен или пластик, а только - в стеклянные, фарфоровые или керамические бутылки.

А вот, к примеру, самогон в таких больших масштабах не производят. А все - из-за дефицита самогонных аппаратов, рассказывает директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"Например, если вы захотите купить самогонный аппарат, то вам придется стоять в очереди до полугода, потому что очень большой спрос на них", - объясняет эксперт.

Внешний вид бутылки, цвет и запах спиртного - как распознать подделку?

Сейчас отличить подделку от настоящего алкоголя по внешнему виду крайне сложно. Недобросовестные производители научились качественно подделывать. Однако есть некоторые советы, которые помогут не попасть на смертельный фальсификат.

Не стоит покупать алкоголь в сомнительных местах - где-то в подворотнях, "с рук", в подвалах, гаражах или ларьках. Спиртное там обычно стоит дешевле, чем в супермаркетах, но и качество соответствующее. Конечно, нет гарантии, что с полки магазина вы не приобретете контрафакт, но все же риска меньше. И всегда нужно требовать чек. Ведь в случае отравления это будет доказательством того, что некачественный алкоголь вы купили именно в этом месте.

Не стоит также заказывать алкоголь через интернет. Ведь его происхождение неизвестно. А ответственности за онлайн-продажу фальсификата нет.

Нужно обращать внимание на форму бутылки, акцизные марки, материал крышки, дизайн этикетки и расположение надписей. Цифры и штрих-коды должны быть четкими. Все это можно сравнить на официальном сайте производителя.

Содержимое бутылки не должно иметь какого-то специфического резкого запаха или цвета. Хороший алкоголь - без осадка и хлопьев. Если он окрашивает посуду и рот - это признак некачественного спиртного.