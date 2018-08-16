В Харькову пронесся торнадо (видео) [ Редактировать ]
В Харькове в районе торгового центра "Французский бульвар" очевидцы засняли на видео торнадо.
Видео назвали "Смерч у "Французского Бульвара", но Харьковском гидрометцентре это явление назвали "пыльный вихрь", сообщает местное 057.ua.
Вихревое движение воздуха возникает у поверхности земли, чем и отличается от смерча, который возникает из грозового облака.
Синоптики отметили, что это явление свойственно региону в жаркую погоду, когда земля достаточно прогревается.
В ночь на 16 августа в Киеве внезапно началась сильная гроза. Жители столицы проснулись от яркой молнии и сильного дождя с градом, который бил в окна.
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