Синоптики отметили, что это явление свойственно региону. Кадр: Youtube

В Харькове в районе торгового центра "Французский бульвар" очевидцы засняли на видео торнадо.

Видео назвали "Смерч у "Французского Бульвара", но Харьковском гидрометцентре это явление назвали "пыльный вихрь", сообщает местное 057.ua.

Вихревое движение воздуха возникает у поверхности земли, чем и отличается от смерча, который возникает из грозового облака.

Синоптики отметили, что это явление свойственно региону в жаркую погоду, когда земля достаточно прогревается.

В ночь на 16 августа в Киеве внезапно началась сильная гроза. Жители столицы проснулись от яркой молнии и сильного дождя с градом, который бил в окна.