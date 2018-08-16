Хочешь помочь армии - получи разрешение. Вооруженные силы намерены ввести аккредитацию для волонтеров, которые помогают бойцам.

Со стороны благотворительных организаций последовала бурная реакция. Одни поддерживают такие новшества, другие - категорически против. Почему? Разбирался Игорь Левенок.

Их осталось не так уж и много, волонтеров, которые привозят необходимые вещи на передовую. Юрий Москаленко помогает солдатам с 2014. Говорит - с каждым годом войны собирать средства на армию все труднее. А тут еще новые правила от Министерства обороны. Военные хотят ввести аккредитацию для желающих поддержать вооруженные силы.

"Багато хто з фронтових волотерів відмовиться далі співпрацювати з армією. З багатьох причин і обставин і так далі", - говорит Юрий Москаленко координатор Белоцерковской волонтерской группы.

Инициативу военных часть волонтеров восприняла "в штыки". Дескать, это создаст дополнительные преграды. Некоторые побаиваются, что их личные данные попадут не в те руки. А кто-то утверждает, таким образом хотят запретить "неугодным" для власти волонтерам посещать передовую.

"Ця інструкція направлена на те, щоб заборонити волонтерам висвітлювати ту інформацію, інколи жахливу, те що відбувається на фронті", - говорит Юрий Москаленко координатор Белоцерковской волонтерской группы.

"Навіщо ця інструкція? Нема формулювання навіщо. Якби воно було сформульовано, то напевно ми би почули і спільно би пошукали ризики від яких вони хочуть захиститися", - говорит Анна Майборода, руководитель ОО "Всеукраинское объединение "Патриот".

Но даже среди волонтеров мнения разнятся. Волонтерское движение необходимо урегулировать. Хотя бы для того, чтобы уберечься от мошенников и навести порядок на передовой.

"Присутність цивільних осіб на передовій, там де безпосередньо рвуться снаряди і йде стрільба, має бути задокументована. Все це має бути тільки за узгодженням контррозвідки, тільки за узгодженням штабів, тільки за узгодженням командирів на місцях. Інакше бути не можливо", - говорит Мирослав Гай, руководитель благотворительного фонда "Мир&Ко".

Правила разработали в управлении военно-гражданского сотрудничества ВСУ. Целей несколько. Главные: волонтерам обеспечить социальные гарантии, а солдатам в окопах - безопасность. Слишком болтливых помощников, которые будут распространять вредоносную информацию, лишат аккредитации.

"Висвітлення позицій збройних сил, які можуть призвести до знищення цих позицій, це необгрунтована дискредитація збройних сил, тобто яка вибудована на необгрунтованих, або неіснуючих фактах і це діяльність яка може спровокувати відповідні міри з боку противника, тобто відкриття вогню проти збройних сил і проти волонтерів", - говорит Алексей Ноздрачев начальник управления военно-гражданского сотрудничества ВСУ.

Новые правила начнут действовать с сентября. Военные обещают - до этого обсудят нововведения с волонтерами.