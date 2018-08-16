В любом возрасте можно веселиться и жить на полную

Зачем тысяча человек танцуют танго в Аргентине? За какой виски не жалко отдать миллион долларов? И как правильно веселиться в 90 лет? Об этом и не только - далее в нашем обзоре.

Танцуют все. В Буэнос-Айресе в самом разгаре Чемпионат мира по танго. Сейчас соревнуются в категории "постановочное танго".

В отличие от импровизации, когда участники не знают, под какую музыку будут танцевать, тут - номер готовят заранее, а значит - можно показать все свое мастерство. В этом году в Чемпионате участвуют почти полтысячи пар. Победителей огласят 22 августа.

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В Пекине стартовала международная выставка роботов. Свои новинки презентуют более 300 компаний со всего мира. Вот это огромная летучая мышь от немцев, траектория полета которой выводится на экран компьютера, поэтому ее можно корректировать. А этот робот приготовит коктейль всего за минуту. На экспозиции показали и робота-копию китайской баскетбольной звезды.

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В Шотландии выставят на торги бутылку виски за миллион долларов. Речь идет об односолодовом напитке 60-летней выдержки. На бутылке особая этикетка, созданная итальянским художником поп-арта Валерио Адами.

Виски было разлито в 12 бутылок в 1986 году. На данный момент неизвестно, сколько из них сохранилось. По некоторым данным, одна бутылка была уничтожена в результате землетрясения в Японии в 2011-м. Еще одну - могли откупорить и выпить.

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90-летняя японка Кимико Нисимото прославилась, благодаря своим необычным снимкам. На ее фотографиях не просто портреты или пейзажи, а целые юмористические сюжеты.

То она летает на метле, как ведьма, то связывает своего мужа, якобы взяв его в заложники, то превращается в ангела или зайца. Таким образом Кимико показывает, что в любом возрасте можно веселиться и жить на полную.

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Мадонне - 60. Поп-королева на сцене почти 40 лет. За это время в мире продано более 300 миллионов ее записей на всех существующих форматах носителей, благодаря чему Мадонна попала в Книгу рекордов Гиннеса как самая коммерчески успешная исполнительница.

Кроме песен, Мадонна успела попробовать себя в роли продюсера, режиссера, актрисы и даже детской писательницы.