Украинская певица Настя Каменских навлекла на себя поток возмущений после того, как поделилась в Instagram снимками, на одном из которых, например, запечатлена стоящей на коленях в раздельном купальнике.

При этом певица отметила, что находится в Италии.

Пользователи очень резко прокомментировали снимок певицы, доходя до нецензурной брани и прямых оскорблений.

Самыми безобидными комментами были: "Здесь все вульгарно", "Вот это как раз морально неправильно", "В ожидании Потапа", "Покажите мне стиль собачки". А некоторые комментаторы даже делились фантазиями интимного характера.

При этом ранее Настя Каменских показывала фанатам снимки в бикини.