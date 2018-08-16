Настю Каменских на отдыхе обматерили за "стиль собачки" (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица Настя Каменских навлекла на себя поток возмущений после того, как поделилась в Instagram снимками, на одном из которых, например, запечатлена стоящей на коленях в раздельном купальнике.
При этом певица отметила, что находится в Италии.
Пользователи очень резко прокомментировали снимок певицы, доходя до нецензурной брани и прямых оскорблений.
Самыми безобидными комментами были: "Здесь все вульгарно", "Вот это как раз морально неправильно", "В ожидании Потапа", "Покажите мне стиль собачки". А некоторые комментаторы даже делились фантазиями интимного характера.
При этом ранее Настя Каменских показывала фанатам снимки в бикини.
по теме
"Ани Лорак красивее": разлучница Беляева проиграла конкурс (фото)
скандал вокруг "похождений" мужа Ани Лорак привлек внимание пользователей сети к участию его подруги Яны Беляевой на конкурсе красоты
Подруга мужа Ани Лорак борется за звание красивейшей украинки
Яна Беляева, которую заметили в объятиях мужа Ани Лорак, готовится к финалу конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная-2018"
"Достали": подруга мужа Ани Лорак не выдержала "травли" (фото)
Киевская тусовщица Яна Беляева, которую заметили в объятиях мужа Ани Лорак, не выдержала атак
Кардашьян со скандалом бросила бойфренда (фото)
В семействе Кардашьян-Дженнер разразился очередной скандал
Мужа Ани Лорак разоблачили знакомые
Многие люди из окружения Ани Лорак считают, что Мурат Налчаджиоглу давно вел себя нечестно по отношению к жене