В больнице Каменского напали на врача [ Редактировать ]
В помещении гнойно-септического отделения "Каменской городской больницы №7" было совершено нападение на врача.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в Facebook.
Как отмечает Минздрав, врач получил телесные повреждения, его жизнь вне угрозы. Также сообщается, что полиция задержала подозреваемого.
"Полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований об этом случае и открыла уголовное дело. Сейчас продолжаются следственные действия с целью документации противоправных действий по статье 296 ч. 4 Уголовного Кодекса Украины - хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений", - говорится в сообщении.
Сейчас также решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.
В Николаеве тем временем молодую мать зарезали в ванной.
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