В последнем матче четверга в Лиге Европы прогремела сенсация, приятная для украинских болельщиков. "Заря" на выезде сыграла вничью с португальской "Брагой" в ответном поединке третьего раунда квалификации Лиги Европы и вышла в раунд плей-офф.

Матч завершился со счетом 2:2 и за счет большего количества голов, забитых на выезде (первый матч в Украине сыграли 1:1), дальше прошла "Заря". В плей-офф луганский клуб сыграет с немецким "Лейпцигом".

Все голы были забиты во втором тайме. Дважды португальцы выходили вперед (Новайш и Рикарду Орта забили на 65 и 73 минутах), но оба раза украинский клуб сумел отыграться (Ратан Рафаэль и Александр Караваев на 70 и 83 минутах).

Перед матчем эксперты называли португальский клуб явным фаворитом. Коэффициент на победу "Браги" в основное время матча был всего 1.32, тогда как на победу "Зари" он был равен 10, а на ничью - 5.10.

Котировки на выход в раунд плей-офф Лиги Европы были такие: "Брага" 1.12, "Заря" 6.30.

"Мариуполь" после домашнего поражения ехал в Бордо за достойным прощанием с Лигой Европы.

"Бордо" - "Мариуполь" 2:1 (первый матч 3:1)

Результаты жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов смотрите по ссылке.