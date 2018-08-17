В Киеве по адресу улице Даниила Щербаковского, 8, произошел конфликт со стрельбой. В результате чего ранения получил водитель троллейбуса.

Сначала байкер пытался через окно троллейбуса что-то сказать, но водитель выскочил из троллейбуса и бросился догонять мотоциклиста, который убегал и пытался обороняться.

На видео можно заметить момент начала стрельбы.

Тем временем житель Тернополя подстрелил полицейскую из винтовки.