В Киеве расстреляли водителя автобуса: появилось видео [ Редактировать ]
В Киеве по адресу улице Даниила Щербаковского, 8, произошел конфликт со стрельбой. В результате чего ранения получил водитель троллейбуса.
Сначала байкер пытался через окно троллейбуса что-то сказать, но водитель выскочил из троллейбуса и бросился догонять мотоциклиста, который убегал и пытался обороняться.
На видео можно заметить момент начала стрельбы.
Тем временем житель Тернополя подстрелил полицейскую из винтовки.
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