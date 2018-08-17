В Україні стартував велопробіг для незрячих [ Редактировать ]
Україною триває велопробіг - "Бачу! Можу! Допоможу!". Майже півсотні учасників планують за 20 днів об'їхати 20 міст. Особливість веломарафону в тому, що подорожують країною незрячі. На спеціальних двомісних тандемах. За кермом пілоти-волонтери.
Це перша соціальна ініціатива, завдяки якій люди з інвалідністю можуть повноцінно мандрувати Україною кажуть організатори. Стартували учасники ще п'ятого серпня в Харкові. Вже проїхали Полтаву, Дніпро, Запоріжжя. Далі за маршрутом - Генічеськ, Асканія Нова. А фінішують - 24 серпня в Херсоні. Загалом на вело-тандемах здолають понад тисячу кілометрів.
"От незрячі, ведуть такий образ життя, ну, малорухливий. А коли сідаєш на велосипед, ця скорость, ти відчуваєш таку свободу, ти літаєш. І ти літаєш і внутрішньо. Не тільки, дійсно ти їдеш 40 км за годину. А в тебе душа тоже літає", - говорить Марина Старусьова, учасниця велопробігу.
"Дуже приємно що в нас дуже широка географія саме учасників. І такий насправді міжкультурний, міжрегіональний культурний обмін. Різними досвідами. Різними емоціями", - говорить Вікторія Лучка, співорганізатор велопробігу.
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