Україною триває велопробіг - "Бачу! Можу! Допоможу!". Майже півсотні учасників планують за 20 днів об'їхати 20 міст. Особливість веломарафону в тому, що подорожують країною незрячі. На спеціальних двомісних тандемах. За кермом пілоти-волонтери.

Це перша соціальна ініціатива, завдяки якій люди з інвалідністю можуть повноцінно мандрувати Україною кажуть організатори. Стартували учасники ще п'ятого серпня в Харкові. Вже проїхали Полтаву, Дніпро, Запоріжжя. Далі за маршрутом - Генічеськ, Асканія Нова. А фінішують - 24 серпня в Херсоні. Загалом на вело-тандемах здолають понад тисячу кілометрів.

"От незрячі, ведуть такий образ життя, ну, малорухливий. А коли сідаєш на велосипед, ця скорость, ти відчуваєш таку свободу, ти літаєш. І ти літаєш і внутрішньо. Не тільки, дійсно ти їдеш 40 км за годину. А в тебе душа тоже літає", - говорить Марина Старусьова, учасниця велопробігу.

"Дуже приємно що в нас дуже широка географія саме учасників. І такий насправді міжкультурний, міжрегіональний культурний обмін. Різними досвідами. Різними емоціями", - говорить Вікторія Лучка, співорганізатор велопробігу.