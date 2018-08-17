Начальник Держслужби праці Донеччини попався на хабарі [ Редактировать ]
Мільйон гривень хабара вимагав начальник Держслужби праці Донеччини Володимир Шубін. Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко у Фейсбуці.
За такі гроші обіцяв директорові одного з підприємств зменшити штраф і більше не влаштовувати перевірок у його компанії.
Посадовця спіймали "на гарячому" під час отримання половини суми. Тепер йому загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.
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