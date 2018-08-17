Решение суда по делу Кернеса предвзятое и незаконное - Генпрокуратура

Уголовное производство в отношении Геннадия Кернеса закрыто. Такое решение принял сегодня Киевский районный суд Полтавы. Напомню, харьковского мера и двух его охранников обвиняли в похищении и пытках двух евромайдановцев. Резонансный процесс длился три года и завершился ничем