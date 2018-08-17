Через постійні обстріли бойовиків на Донеччині можуть закрити пункт пропуску "Майорське", який щодня перетинають тисячі людей. Напередодні там побували й наші кореспонденти.

Пункт пропуску "Майорське", де тисячі людей щодня перетинають лінію розмежування і на автомобілях, і пішки, - на межі закриття. Бойовики за останній тиждень кілька разів обстрілювали цю ділянку посеред білого дня.

До того ж вогонь ведуть прямо з блокпоста, звідки виїжджають на підконтрольну Україні територію мирні люди. Тож фактично кілометр дороги - вони перебувають на лінії вогню.

"З того ж самого КПВВ, тільки їхнього, у них там цілий укрепрайон", - говорить Дмитро, військовослужбовець Збройних Сил України.

Через обстріли пункт пропуску вже закривали. Тиждень тому бойовики прицільно обстріляли дорогу, коли там уже були люди. Влучили в бліндаж і в броньований армійський "Кугуар", який прикрив цивільні авто.

"Останній випадок довів тільки вмілі дії водія прикордонного наряду врятувало нас від поранень, а броня "Кугуара" закрила також автомобілі цивільних громадян", - говорить Олександр, військовослужбовець Збройних Сил України.

"Закриття ускладнить і без того життя осіб, які вимушені перетинати лінію зіткнення, але збереження життя є одним із найважливіших завдань", - говорить Ігор Заруднєв, помічник начальника Краматорського прикордонного загону.

Якщо обстріли не припиняться, у командуванні Об'єднаних сил налаштовані на кардинальні заходи. Задля безпеки людей готові закрити КП. А поки що один вихід - придушувати вогонь противника.

"Об'єднанні сили відповідають з усіх калібрів наявних сил і засобів ворог має чітко знати жоден його постріл не залишиться безкарним", - говорить Сергій Наєв, генерал-лейтенант, командувач Операцією Об'єднаних сил.

І хоч за три місяці відтоді, як на Сході запроваджена Операція об'єднаних сил, атак поменшало майже вдвічі - останні тижні російські окупаційні сили дедалі частіше ведуть вогонь з важких калібрів. Під прицілом бойовиків села, які об'єднаним силам вдалося вивести із сірої зони і взяти під контроль. А це 15 квадратних кілометрів української землі.

"Ми не допустили гібрідної експансії, ми не здали жодного клаптика української землі і поступово рухаємося вперед мета об'єднаних сил якомога далі відсунути наші позиції від населених пунктів, щоб убезпечити мирне населення", - говорить Сергій Наєв, генерал-лейтенант, командувач Операцією Об'єднаних сил.