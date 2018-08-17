КНДР выдвинула США новое требование [ Редактировать ]
В КНДР настаивают на подписании США мирного договора, что поспособствует установлению мира в регионе и снимет напряженность. Об этом говорится в статье государственной северокорейской газеты "Нодон синмун".
"Нет никаких причин для того, чтобы игнорировать договор об окончании войны. Это предварительный и важный процесс, призванный заложить основу для разрядки напряженности и установления прочного мира на Корейском полуострове", - отмечается в статье.
В публикации говорится, что подписание договора будет способствовать "взаимному доверию и станет прорывом в области обеспечения мировой безопасности".
Ранее мы писали о том, что КНДР отвергает все предложения США о денуклеаризации.
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