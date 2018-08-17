В КНДР настаивают на подписании США мирного договора, что поспособствует установлению мира в регионе и снимет напряженность. Об этом говорится в статье государственной северокорейской газеты "Нодон синмун".

"Нет никаких причин для того, чтобы игнорировать договор об окончании войны. Это предварительный и важный процесс, призванный заложить основу для разрядки напряженности и установления прочного мира на Корейском полуострове", - отмечается в статье.

В публикации говорится, что подписание договора будет способствовать "взаимному доверию и станет прорывом в области обеспечения мировой безопасности".

Ранее мы писали о том, что КНДР отвергает все предложения США о денуклеаризации.