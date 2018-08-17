Война на Донбассе: сепаратисты 30 раз открывали огонь [ Редактировать ]
В течение минувших суток, 16 августа, на Донбассе было зафиксировано 30 обстрелов позиций ВСУ. Потерь среди личного состава нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
"Противник 30 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе 5 раз - из вооружения, которое запрещено Минскими договоренностями", - говорится в сообщении.
В частности, сепаратисты вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП. Отмечено также применение реактивных систем залпового огня БМ-21 Град и минометов калибром 120 и 82 мм.
Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Новозвановки, Светлодарска, Луганского, Новгородского, Красногоровки, Марьинки, Новотроицкого, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.
Наряду с этим, противник обстрелял из Градов и 120-мм минометов защитников Светлодарска, а из минометов калибром 82 мм - защитников Крымского, Луганского и Новгородского.
В течение текущих суток сепаратисты шесть раз открывали огонь по украинским позициям в районах населенных пунктов Новолуганское, Марьинка, Водяное и Лебединское.
По данным разведки, двое оккупантов получили ранения.
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