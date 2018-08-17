В пятницу, 17 августа, назначили новое руководство Киевского следственного изолятора. Так, руководителем Лукьяновского СИЗО станет начальник Бориспольской исправительной колонии №119 Руслан Ромашков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-секретаря заместителя министра юстиции Юрия Маслака.

"Сегодня в 9:00 будет представлен новый руководитель Киевского следственного изолятора. Это будет начальник 119-й колонии Руслан Ромашков", - рассказал Маслак.

Ранее сообщалось, что Минюст уволил руководство Лукьяновского СИЗО.