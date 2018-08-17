Лукьяновское СИЗО получило нового руководителя [ Редактировать ]
В пятницу, 17 августа, назначили новое руководство Киевского следственного изолятора. Так, руководителем Лукьяновского СИЗО станет начальник Бориспольской исправительной колонии №119 Руслан Ромашков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-секретаря заместителя министра юстиции Юрия Маслака.
"Сегодня в 9:00 будет представлен новый руководитель Киевского следственного изолятора. Это будет начальник 119-й колонии Руслан Ромашков", - рассказал Маслак.
Ранее сообщалось, что Минюст уволил руководство Лукьяновского СИЗО.
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