Хлопчикові було сім років

У Рівному від удару струмом загинула дитина. Хлопчикові було сім років. Трагедія трапилася у дворі будинку, де мешкала сім'я. Сусіди, які стали очевидцями події, намагалися реанімувати дитину. Але привести до тями його не вдалося.

Семирічний Миколка бавився ось тут у дворі будинку - неподалік трансформаторної підстанції. Очевидці кажуть, хлопчик виліз на паркан та вхопився за електричний кабель.

"Оце рядом, на Київській 10а дітки вилізли на забор. Там провід тянувся і десь схватився за провід", - говорить Любов Катренко, завідувачка гуртожитку.

Провід виявився під напругою, та ще й пошкоджений. Дитину вдарило струмом. І все це буквально на очах мешканців гуртожитку, де й жив хлопчик - із батьками та молодшим братиком.

"Звідси його дістали, звідси одну ножку, бо тут була одна ножка, а друга була заплутана між тими. Ми ту ножку витягнули. Бистренько його і мужчина поніс його туди на землю", - говорить Людмила Цісар, сусідка-очевидиця.

Людмила - одна із тих, хто намагався врятувати дитину. Жінка каже, коли збіглися сусіди - Миколка ще був живий.

"Ми його положили на землю, підійшла жіночка робила непрямий масаж серця", - говорить Людмила Цісар, сусідка-очевидиця.

Утім, врятувати життя дитині не вдалося ані сусідам, ані медикам "швидкої". На місце трагедії терміново викликали фахівців енергокомпанії. Провід, за який схопився хлопчик, кажуть місцеві, звисав давно. Та про небезпеку ніхто навіть не здогадувався.

"Згідно з договором і актом розмежування ця лінія не є власністю Рівнеобленерго, а належить фізичній особі підприємцю, яка і повинна нести відповідальність за утримання мереж", - говорить Алла Ліхачова, представник ПРАТ "Рівнеобленерго".

Кабельна лінія веде від трансформаторної підстанції до приватного стоматологічного кабінету. Сьогодні він зачинений. Власник - у відрядженні. Тепер його чекатимуть поліцейські, вони вже розслідують обставини загибелі дитини.

"В нас відкрито кримінальне провадження умисне вбивство малолітньої дитини. Зараз слідчий буде вилучати документацію між Рівнеобленерго, а також приватним підприємством, яке заключило договір і якому власне належить цей дріт", - говорить Ольга Ангелова, речниця ГУ НП у Рівненській області.

Провід знеструмили. У поліції кажуть, винуватця трагедії ще встановлюватимуть. За смерть дитини винним загрожує до 15 років ув'язнення.