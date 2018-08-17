В Киеве пьяный таксист устроил ДТП и убил пассажира [ Редактировать ]
В Святошинском районе Киева таксист врезался в ограждение. В результате аварии погибла девушка, которая была его пассажиром. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.
Авария произошла на проспекте Леся Курбаса, возле остановки "Семьи Сосниных". Таксист на Opel не справился с управлением и въехал в бетонное ограждение.
"Девушка-пассажир скончалась. Сам водитель отделался легкими ушибами. Со слов очевидцев, водитель был в нетрезвом состоянии, отвезли на освидетельствование. На месте работал патруль полиции", - сказано в сообщении.
Ранее мы писали о том, что в Одессе таксист перевозил пассажиров в багажнике.
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