В центрально-итальянской провинции Молизе, что в Италии, произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла. Об этом сообщает агентство ANSA.

Толчки были зафиксированы накануне вечером - в 20.19. Эпицентр землетрясения пришелся на окрестности города Монтельфичоне в провинции Кампобассо.

"Жители области Молизе должны как можно быстрее успокоиться, потому что, несмотря на обоснованные опасения, есть лишь незначительные повреждения и трещины, но никто не пострадал", - сказал глава региона Донато Тома, добавив, что соответствующие службы в любой момент готовы прийти на помощь.

Вместе с тем отмечается, что толчки были достаточно ощутимыми.

Также землетрясение ощущалось и в муниципалитете Риети, который пострадал от разрушительных землетрясений 2016 года.

Всего пару дней назад Италию всколыхнуло мощное землетрясение.