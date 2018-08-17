В Киеве строительство одного из мостов происходило с грубыми нарушениями. Об этом изданию "Апостроф" рассказал директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко.

"Особая ситуация с мостом Кирпы (Дарницким мостом), так как его строительство проходило с грубыми нарушениями. Проект прошел государственную экспертизу только после того, как уже было построено семь опор, которые были возведены с нарушением технологий - не закладывалась арматура. Один из бывших членов государственной экспертизы рассказывал мне, что одну из опор сделали, как в анекдоте - просверлили дырки и позасовывали туда арматуру. Между нами говоря, это как мертвому припарка. Поэтому этот мост вызывает беспокойство, но чтобы дать оценку его состоянию, необходимо провести тщательные обследования", - объяснил он.

Ранее мы писали, что в результате обвала автомобильного моста в итальянском городе Генуя погибли по меньшей мере 20 человек.