"Сделали, как в анекдоте": назван самый опасный мост Киева [ Редактировать ]
В Киеве строительство одного из мостов происходило с грубыми нарушениями. Об этом изданию "Апостроф" рассказал директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко.
"Особая ситуация с мостом Кирпы (Дарницким мостом), так как его строительство проходило с грубыми нарушениями. Проект прошел государственную экспертизу только после того, как уже было построено семь опор, которые были возведены с нарушением технологий - не закладывалась арматура. Один из бывших членов государственной экспертизы рассказывал мне, что одну из опор сделали, как в анекдоте - просверлили дырки и позасовывали туда арматуру. Между нами говоря, это как мертвому припарка. Поэтому этот мост вызывает беспокойство, но чтобы дать оценку его состоянию, необходимо провести тщательные обследования", - объяснил он.
Ранее мы писали, что в результате обвала автомобильного моста в итальянском городе Генуя погибли по меньшей мере 20 человек.
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