Выходные - это отличный повод не засиживаться дома. Ведь огромное количество мероприятий подготовили для вас организаторы в этот уикенд в Киеве.

Podrobnosti.ua составили афишу лучших событий, которые пройдут в Киеве 18-19 августа.

Белые Ночи l Forest

Более 100 артистов разных музыкальных направлений на 5 сценах, фуд-корт, лучшие бары Киева, световые шоу, киловатты звука, множество фотозон и килограммы метафана.

Когда: 17-19 августа, в 20:00

Где: арт-завод Платформа

Почем: от 400 гривен

Классика в розарии

Произведения Чайковского, Баха, Штрауса, Рахманинова и других признанных гениев прозвучат в окружении тысяч кустов цветов.

Когда: 18 августа, в 20:00

Где: национальный ботанический сад имени Гришко

Почем: от 400 гривен

Kiasmos

Впервые с лайвом в Киев летят горячо любимые украинской публикой Kiasmos - исландский дуэт, однажды подруживший изящную неоклассику, эмбиент и актуальную электронику.

Когда: 18 августа, в 20:00

Где: Зеленый театр

Почем: от 750 гривен

Оркестр НАОНІ. Лучшие мировые хиты

На этот раз коллектив представит программу "Лучшие мировые хиты", в которую вошли известные композиции в аранжировке для украинских народных инструментов. Вы сможете услышать песни легендарных The Beatles, Deep Purple, Metallica, Queen, ABBA, и многие другие в исполнении симфонического ансамбля под руководством Виктора Гуцало.

Когда: 18 августа, в 19:00

Где: Roof

Почем: от 250 гривен

O.Torvald

Вообще, последнее сольное выступление должно было состояться в Житомире, но, как пишут сами музыканты, "мы не выдержали бы настолько долго".