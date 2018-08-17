Выходные в Киеве: куда пойти 18-19 августа (афиша) [ Редактировать ]
Выходные - это отличный повод не засиживаться дома. Ведь огромное количество мероприятий подготовили для вас организаторы в этот уикенд в Киеве.
Podrobnosti.ua составили афишу лучших событий, которые пройдут в Киеве 18-19 августа.
Белые Ночи l Forest
Более 100 артистов разных музыкальных направлений на 5 сценах, фуд-корт, лучшие бары Киева, световые шоу, киловатты звука, множество фотозон и килограммы метафана.
- Когда: 17-19 августа, в 20:00
- Где: арт-завод Платформа
- Почем: от 400 гривен
Классика в розарии
Произведения Чайковского, Баха, Штрауса, Рахманинова и других признанных гениев прозвучат в окружении тысяч кустов цветов.
- Когда: 18 августа, в 20:00
- Где: национальный ботанический сад имени Гришко
- Почем: от 400 гривен
Kiasmos
Впервые с лайвом в Киев летят горячо любимые украинской публикой Kiasmos - исландский дуэт, однажды подруживший изящную неоклассику, эмбиент и актуальную электронику.
- Когда: 18 августа, в 20:00
- Где: Зеленый театр
- Почем: от 750 гривен
Оркестр НАОНІ. Лучшие мировые хиты
На этот раз коллектив представит программу "Лучшие мировые хиты", в которую вошли известные композиции в аранжировке для украинских народных инструментов. Вы сможете услышать песни легендарных The Beatles, Deep Purple, Metallica, Queen, ABBA, и многие другие в исполнении симфонического ансамбля под руководством Виктора Гуцало.
- Когда: 18 августа, в 19:00
- Где: Roof
- Почем: от 250 гривен
O.Torvald
Вообще, последнее сольное выступление должно было состояться в Житомире, но, как пишут сами музыканты, "мы не выдержали бы настолько долго".
- Когда: 19 августа, в 19:00
- Где: Зеленый театр
- Почем: от 350 гривен
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