На Рівненщині в селі Дружба святкування весілля в кафе для гостей закінчилося інфекційним відділенням. Вже ушпиталили 13. Серед потерпілих є діти. Що ж вклало людей на лікарняні ліжка - дивімося далі.

Володимир у лікарні вже третій день. Він один із перших звернувся по медичну допомогу. Зараз чоловік почувається добре, а ще кілька днів тому знемагав від жару. Зле стало після святкування весілля в родичів.

"Думав якась слабість, десь простудився покупався Звернувся в лікарню., бо температура не падала. Та все їв. Нічого підозрілого не було, все було свіже. Солодке теж пробував на фуршеті і скрізь", - говорить Володимир Ліщина, постраждалий із Радивилова.

Загалом до інфекційного відділення центральної районної лікарні Радивилова потрапило 13 людей. Четверо з них діти. Наймолодшій пацієнтці лише півтора року. У всіх схожі симптоми.

"Стан чотирьох середньої важкості і шістьох - легкий перебіг. Всі вони вказують, що вони на шведському столі їли тортики, тобто це були порізані приготовлені паляниці", - говорить Микола Руцький, лікар-інфекціоніст Радивилівської центральної районної лікарні.

Гості на весіллі могли отруїтися домашньою випічкою, припускають фахівці. Вони відібрали на експертизу залишки їжі і вже зробили лабораторні дослідження.

"Попередньо висіялася сальмонела, але це лише попередньо. Говорити про джерело інфекцій ми ще не можемо. Припустити можемо, що це все таки випічка масляна кремова і недотримання температурного режиму. Більше всього, що це все готувалося на хатах", - говорить Ірина Приступа, лікар-епідеміолог.

Гуляли весілля ось у цьому кафе в селі Дружба. Власниця запевняє - обладнане приміщення здає в оренду. А вже організатори свят самостійно готують тут страви з власних продуктів.

"Я надаю приміщення лише в оренду, а решта займаються люди, які цим займаються", - говорить Світлана Орловська, власниця магазину-кафетерію.

Загалом на святі, каже господиня закладу, було 120 людей. Фахівці припускають, що не всі - звернулися по допомогу. Тож, очікують нових пацієнтів. До речі - залишаються у лікарні і половина із тих, хто підхопив сальмонельоз на Волині.

Минулого тижня - в одному з придорожних ресторанів - отруїлися гості двох різних весіль. Держпродспоживслужба заборонила вести господарську діяльність усім підприємцям, які зареєстровані в закладі.