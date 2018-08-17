Вблизи райцентра Гуляйполе в Запорожской области под колеса грузовика ГАЗ-53 попал мужчина, который не справился с управлением мопеда.

Так. 16 августа, мужчина ехал по грунтовой дороге на мопеде на рыбалку и попал в ДТП с грузовиком, который двигался во встречном направлении.пишет "Позиция".

Рыбак упал под заднее левое колесо. Практически мгновенно самосвал переехал голову мопедиста. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Личность погибшего устанавливается. Уточняются обстоятельства ДТП.

Тем временем в Киеве пьяный таксист устроил ДТП и убил пассажира.