Байкеру раздавили голову под Запорожьем (фото) [ Редактировать ]
Вблизи райцентра Гуляйполе в Запорожской области под колеса грузовика ГАЗ-53 попал мужчина, который не справился с управлением мопеда.
Так. 16 августа, мужчина ехал по грунтовой дороге на мопеде на рыбалку и попал в ДТП с грузовиком, который двигался во встречном направлении.пишет "Позиция".
Рыбак упал под заднее левое колесо. Практически мгновенно самосвал переехал голову мопедиста. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Личность погибшего устанавливается. Уточняются обстоятельства ДТП.
Тем временем в Киеве пьяный таксист устроил ДТП и убил пассажира.
по теме
Под Бердянском в ДТП погибла женщина (фото)
В Запорожской области на трассе Запорожье-Бердянск столкнулись две иномарки со смертельным исходом для пассажирки
Под Харьковом водитель снес людей на остановке и сбежал (фото)
В Харьковской области водитель ВАЗ буквально снес женщин с остановки общественного транспорта и скрылся в неизвестном направлении
В масштабном ДТП в Одессе разбились шесть авто (видео)
В Приморском районе Одессы внедорожник с лопнувшим колесом "собрал" пять иномарок. В одной из них была пассажирка
В жутком ДТП под Днепром разбились 15 человек (видео)
На автодороге Днепр-Мелитополь автобус Mercedes, перевозивший пассажиров, столкнулся с легковым автомобилем Opel и перевернулся
Смертельное ДТП в центре Киева: подробности трагедии (фото)
В Киеве на улице Щусева водитель Skoda, избегая наезда на пешехода, столкнулся сразу с тремя авто