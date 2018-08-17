Бывший муж Ани Лорак готов принять ее назад (фото) [ Редактировать ]
Первый гражданский муж Ани Лорак - продюсер Юрий Фалеса высказался о личной жизни певицы и о скандале, вспыхнувшем на фоне слухов о "похождениях" супруга Каролины с киевской тусовщицей Яной Беляевой.
Фалеса рассказал, что уже много лет не общается с бывшей женой. Но, если она к нему обратится, то он готов принять ее и оказать поддержку, ведь спустя много лет после расставания, он уже забыл старые обиды.
"Мы не сошлись характерами, идеями. Но я не исключаю, что всякое может быть в дальнейшем. Если ей будет тяжело и она будет нуждаться в моей помощи, мы конечно же будем общаться", - сказал он в интервью "7 дней".
Семейная жизнь Ани Лорак с продюсером Юрием Фалесой продлилась 13 лет. Расставание произошло по инициативе Ани. В 2009 году популярная певица вышла замуж за Мурата Налчаджиоглу, с которым познакомилась в Турции, а через два года у пары родилась дочка София.
В июле теперешний муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу был замечен в Киеве в караоке в объятиях молодой девушки. Также стало известно, что Ани Лорак уже предупреждали об изменах мужа.
При этом, 15 августа, Ани Лорак с мужем отметили фаянсовую свадьбу.
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