Жительницы Львова опасаются выходить одни на улицу из-за того, что в городе снова активизировался мужчина, пристающий к женщинам и портящий им одежду. Его уже прозвали "майонезным маньяком",

"Мужчина, встретив на улице одинокую девушку, подходит к ней сзади и, предлагая почистить одежду от грязи, откровенно "щупает интимные места", - пишет местное издание "Львов.Вгороде".

Жертвы нападающего рассказывают, что человек действует преимущественно в Лычаковском районе города на перекрестке улиц Некрасова и Мечникова. Прозвище "майонезный" получил из-за того, что для своих "грязных целей" словно невзначай мажет девушек белой клейким веществом, внешне напоминает майонез.

"Благодаря неравнодушным был пойман и доставлен в райотдел милиции. Светит ему максимум админштраф. Имея жену и ребенка, эта человекоподобное лицо, может и дальше совершать похожие вещи... Не будьте равнодушными, на месте жертвы может быть ваш ребенок, сестра или жена! И неизвестно чем это может для них закончиться ", - передает издание обращение очевидца.

Отмечается, что хулиган объявился снова после полугодичного затишья.

Недавно киевляне устроили самосуд маньяку-извращенцу, который охотился на женщин и детей в парке.