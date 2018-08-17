Девушек Львова терроризирует "майонезный" маньяк (видео) [ Редактировать ]
Жительницы Львова опасаются выходить одни на улицу из-за того, что в городе снова активизировался мужчина, пристающий к женщинам и портящий им одежду. Его уже прозвали "майонезным маньяком",
"Мужчина, встретив на улице одинокую девушку, подходит к ней сзади и, предлагая почистить одежду от грязи, откровенно "щупает интимные места", - пишет местное издание "Львов.Вгороде".
Жертвы нападающего рассказывают, что человек действует преимущественно в Лычаковском районе города на перекрестке улиц Некрасова и Мечникова. Прозвище "майонезный" получил из-за того, что для своих "грязных целей" словно невзначай мажет девушек белой клейким веществом, внешне напоминает майонез.
"Благодаря неравнодушным был пойман и доставлен в райотдел милиции. Светит ему максимум админштраф. Имея жену и ребенка, эта человекоподобное лицо, может и дальше совершать похожие вещи... Не будьте равнодушными, на месте жертвы может быть ваш ребенок, сестра или жена! И неизвестно чем это может для них закончиться ", - передает издание обращение очевидца.
Отмечается, что хулиган объявился снова после полугодичного затишья.
Недавно киевляне устроили самосуд маньяку-извращенцу, который охотился на женщин и детей в парке.
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