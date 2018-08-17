На Буковині правоохоронці виявили понад півсотні незаконно зрубаних дерев. "Камаз" із напівпричепом поліцейські зупинили в одному із сіл. Під час перевірки документів з'ясувалося, що вони підроблені. Водій перевозив 18 колод дуба та 36 смереки.

І ще дві вантажівки із незаконною деревиною затримали на Рівненщині. Ліс везли в закритих напівпричепах на Запоріжжя та Херсонщину. Жодних документів водії надати не змогли. Тож понад шістдесят кубів лісопродукції копи вилучили.