На Буковині затримали вантажівку з незаконною деревиною [ Редактировать ]
На Буковині правоохоронці виявили понад півсотні незаконно зрубаних дерев. "Камаз" із напівпричепом поліцейські зупинили в одному із сіл. Під час перевірки документів з'ясувалося, що вони підроблені. Водій перевозив 18 колод дуба та 36 смереки.
І ще дві вантажівки із незаконною деревиною затримали на Рівненщині. Ліс везли в закритих напівпричепах на Запоріжжя та Херсонщину. Жодних документів водії надати не змогли. Тож понад шістдесят кубів лісопродукції копи вилучили.
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