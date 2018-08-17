Як не сокира, то вогонь. На Миколаївщині вигоріло понад 10 гектарів лісу.

Зайнялася хвойна підстилка, потім полум'я перекинулось на дерева. Через вітер та спеку - швидко поширилося лісом. Гасити пожежу рятувальникам допомагали військові, лісничі та місцеві - працювали понад 70 людей і 10 одиниць техніки. За останній місяць подібні пожежі трапляються чи не щодня.

"Перший випадок був 9 числа. Був підпал від дороги на території держлісгоспу площі 0.6 га. Оперативно виїхали співробітники ДСНС і працівники лісгоспу. Пожежу було ліквідовано. Чотири дні було спокійно, а з понеділка - по 2, по 3 рази підпали", - повідоми Олександр Чикачов, директор ДП "Вознесенське лісове господарство".