Экспорт из Украины в ЕС резко вырос [ Редактировать ]
В первой половине 2018 года экспорт товаров и услуг из Украины в Евросоюз вырос на 35%.
"По итогам первого полугодия имеем неплохой плюс. Рынок Евросоюза так же остается номером один для украинских экспортеров: + 12,7% - рост товарного экспорта, + 5,7% - рост экспорта услуг, + 35% - рост экспорта товаров и услуг в ЕС", - написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Facebook.
В свою очередь министерство экономического развития и торговли накануне сообщило, что в денежном выражении за шесть месяцев 2018 года экспорт товаров и услуг из Украины в ЕС вырос на 1,8 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 11,2 миллиарда долларов.
По состоянию на январь-июнь 2018 Украина больше всего продает в ЕС:
- металлы и изделия из них – 2,4 миллиарда долларов,
- механическое и электро-оборудования, машины и механизмы - 1,5 миллиарда долларов,
- продукция растительного происхождения - 1,3 миллиарда долларов.
Ранее Владимир Гройсман поручил выявить схемы незаконного экспорта леса.
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