В первой половине 2018 года экспорт товаров и услуг из Украины в Евросоюз вырос на 35%.

"По итогам первого полугодия имеем неплохой плюс. Рынок Евросоюза так же остается номером один для украинских экспортеров: + 12,7% - рост товарного экспорта, + 5,7% - рост экспорта услуг, + 35% - рост экспорта товаров и услуг в ЕС", - написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Facebook.

В свою очередь министерство экономического развития и торговли накануне сообщило, что в денежном выражении за шесть месяцев 2018 года экспорт товаров и услуг из Украины в ЕС вырос на 1,8 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 11,2 миллиарда долларов.

По состоянию на январь-июнь 2018 Украина больше всего продает в ЕС:

металлы и изделия из них – 2,4 миллиарда долларов,

механическое и электро-оборудования, машины и механизмы - 1,5 миллиарда долларов,

продукция растительного происхождения - 1,3 миллиарда долларов.

Ранее Владимир Гройсман поручил выявить схемы незаконного экспорта леса.