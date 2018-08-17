Житловий комплекс - замість парку і школи. У Вишневому під Києвом забудовують територію, яку виділили під міський парк. Мешканці масиву через суд домоглися заборони будівництва. Та роботи досі не зупинися, а на території парку - з'явилися ще два котловани під новобудови. Ксенія Барвіненко продовжить.

На цих 10 гектарах мала розташуватись зона відпочинку та нова школа. Втім нині ця місцина швидко обростає багатоповерхівками. Місцеві мешканці кожного дня чергують на території парку, а вчора вийшли на акцію. Втім мирний протест обернувся бійкою і підпалом.

"В нас була мирна акція, але серед нас почали заходити "тітушки", вели себе дуже грубо, штовхали жінок і власне на це жителі дуже бурхливо відреагували - почали валити паркан, нас почали обливати з газових балончиків, у нас потруїлися діти, які стояли на відстані п'яти метрів, жінки потруїлися і потім пішла "заворуха" - в нас кидали камінням, в нас кидали дошками, поліцейському проломили голову, він зараз в реанімації", - розповідає Наталія Коробенко, учасниця ініціативної групи.

Чому не реагує міська влада ми хотіли дізнатись безпосередньо у очільника Вишневого. Втім Ілля Діков на дзвінки не відповідає. І на робочому місці ми його не застали.

"Мер від цієї позиції більш менш відсторонився, бо він посадова особа, він не може втручатись в справи, які існують в місті, але згідно Конституції - він, як міський голова, обраний територіальною громадою - має відстоювати ці інтереси. Така вичікувальна позиція без рішучих дій - наводить на таку думку, що він і не хоче нічого робити", - переконаний Артур Глінський, учасник ініціативної групи.

Забудовник же стверджує що всі дозвільні документи в нього є, а землю взяв в оренду понад 10 років тому. Втім, підтвердження показати не може - мовляв, всі папери в одному екземплярі.

"Дана земельна ділянка начебто була передана підприємству "Євро 200" на підставі рішення міськради за 2007, однак депутати міськради тієї каденції одноголосно стверджують, що питання про передачу цієї ділянки в оренду не розглядалось, і взагалі ця земельна ділянка не могла бути передана в оренду, оскільки була передана в подальшому "ТОВ "Технопарк Вишневе", - стверджує Дмитро Васюк, юрист.

А поки, незважаючи на заборону будівництва і протести місцевих, забудовник продовжує роботи. Лише за останні три дні встигли викопати два котловани під фундамент для новобудов.