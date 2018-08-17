Сьогодні Андрію Кузьменко мало б виповнитися 50 років.

У пам'ять про музиканта, його прихильники вже традиційно влаштовують у Кривому Розі автопробіг. Стартують від центрального ринку. У супроводі поліції колона рушає до місця трагедії. З автівок чути пісні Скрябіна.

Аварія сталась за 30 кілометрів від Кривого Рогу. Тут на узбіччі поставили пам'ятний хрест. Друзі та шанувальники згадують Андрія, його любов до життя, бажання усім допомагати і найголовніше - боротьбу за правду та справедливість.

"Кожен другий-третій день я в нього, щоб він не переживав. Він про це і так знає. Завжди коли їду в машині - завжди з ним консультуюсь. Ніби він живий. Він кожну хвилину зі мною в житті", - говорить Олег Турков "Лесич", колега Андрія Кузьменко.

"Йому б сьогодні виповнилося 50 років, Я скажу так, мені його дуже не вистачає, дуже тяжко. Дякуємо за ту творчість, яку ми маємо можливість слухати щодня. Немає дня, щоб я його не слухала і не згадувала", - говорить Анастасія, прихильниця Андрія Кузьменко.