У Міністерстві інфраструктури анонсували нові правила для перевізників. Очільник відомства Володимир Омелян розповів - до 2021 року планують заборонити автобуси без ременів безпеки.

За статистикою - найчастіше в ДТП потрапляють саме такі, переобладнані з вантажних автомобілів.

Нові правила впроваджуватимуть поступово. З нового року заборонять транспортні засоби, в яких кількість сидячих місць більше 9-ти, не обладнані приладом, що фіксує швидкість і кількість відпрацьованих водієм годин.

Ще за рік - не можна буде користуватись переобладнаними автобусами. І врешті за 3 роки - під заборону потрапить весь транспорт без ременів безпеки.