У Мінінфраструктури анонсували нові правила для перевізників [ Редактировать ]
У Міністерстві інфраструктури анонсували нові правила для перевізників. Очільник відомства Володимир Омелян розповів - до 2021 року планують заборонити автобуси без ременів безпеки.
За статистикою - найчастіше в ДТП потрапляють саме такі, переобладнані з вантажних автомобілів.
Нові правила впроваджуватимуть поступово. З нового року заборонять транспортні засоби, в яких кількість сидячих місць більше 9-ти, не обладнані приладом, що фіксує швидкість і кількість відпрацьованих водієм годин.
Ще за рік - не можна буде користуватись переобладнаними автобусами. І врешті за 3 роки - під заборону потрапить весь транспорт без ременів безпеки.
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