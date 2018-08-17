Потоп во Львове: авто утонули, транспорт не ходит (видео) [ Редактировать ]
Во Львове из-за мощного ливня не ходят троллейбусы и трамваи. Дождь, который длился не более часа, буквально залил и парализовал город.
Канализации не справляются с огромными дождевыми потоками. По улицам, как катера, "плывут" автомобили, а некоторые просто утонули - над водной поверхностью виднеются лишь крыши.
Пешеходы вынуждены ждать, пока сойдет большая вода, или жертвовать своей обувью, сообщает местное издание "Львов.Вгороде".
Это уже не первый раз, когда приостанавливают движение трамваев и троллейбусов из-за погодных условий. Представитель "Львовэлектротранс" Иван Бондарь отметил, что ток отключают, чтобы предотвратить попадание воды на электрооборудование транспортных средств, размещенное в нижней части как трамвайного вагона, так и машины троллейбуса.
"Пассажирам это не грозит, но есть высокая вероятность вывода из строя самого транспортного средства на длительный ремонт", - прокомментировал Бондарь.
Местные жители засняли на видео последствия стихии и разместили в сети:
Днем ранее в центре Киева дождевая вода хлынула в ТЦ "Метроград" и затопила его.
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