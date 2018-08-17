Во Львове из-за мощного ливня не ходят троллейбусы и трамваи. Дождь, который длился не более часа, буквально залил и парализовал город.

Канализации не справляются с огромными дождевыми потоками. По улицам, как катера, "плывут" автомобили, а некоторые просто утонули - над водной поверхностью виднеются лишь крыши.

Пешеходы вынуждены ждать, пока сойдет большая вода, или жертвовать своей обувью, сообщает местное издание "Львов.Вгороде".

Это уже не первый раз, когда приостанавливают движение трамваев и троллейбусов из-за погодных условий. Представитель "Львовэлектротранс" Иван Бондарь отметил, что ток отключают, чтобы предотвратить попадание воды на электрооборудование транспортных средств, размещенное в нижней части как трамвайного вагона, так и машины троллейбуса.

"Пассажирам это не грозит, но есть высокая вероятность вывода из строя самого транспортного средства на длительный ремонт", - прокомментировал Бондарь.

Местные жители засняли на видео последствия стихии и разместили в сети:

Днем ранее в центре Киева дождевая вода хлынула в ТЦ "Метроград" и затопила его.