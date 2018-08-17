В Украине запретили лекарства из России [ Редактировать ]
В Украине запретили реализацию, хранение и применение 68 наименований лекарственных препаратов, абсолютное большинство из которых произведено в России.
Соответствующее распоряжение №7308-1.1.1/4.0/17-18 от 17.08.2018 размещено на сайте Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.
Основной причиной запрета является ввоз данных препаратов на территорию Украины с нарушением требований законодательства.
Две трети списка - 43 наименования - занимают препараты российского производства, остальные - по 1-2 наименованиям украинского, немецкого, польского, венгерского, болгарского, бельгийского, французского, румынского, датского, испанского, итальянского и австрийского производства.
Среди запрещенных наименований препараты от дизентерии, стафилококка, столбняка и другие.
Все аптеки обязаны уничтожить данные препараты или вернуть его производителю.
Ранее Антимонопольный комитет Украины наложил штрафы на четыре компании за необоснованное завышение цен на лекарства.
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