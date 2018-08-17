В Одесской области прошли испытания новой крылатой ракеты. Об этом сообщил президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

Ракета успешно прошла огневые испытания, поразив цель на расстоянии в 100 километров. Это новейшее оружие может уничтожать любые морские и наземные цели и укрепит оборону Черноморского и Азовского побережья Украины, написал глава государства.