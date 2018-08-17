В Одесской области успешно испытали новую украинскую крылатую ракету [ Редактировать ]
В Одесской области прошли испытания новой крылатой ракеты. Об этом сообщил президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook.
Ракета успешно прошла огневые испытания, поразив цель на расстоянии в 100 километров. Это новейшее оружие может уничтожать любые морские и наземные цели и укрепит оборону Черноморского и Азовского побережья Украины, написал глава государства.
по теме
На Одещині чоловік зберігав у гаражі раритетну зброю
В місті Подільськ на Одещині знайшли раритетну зброю. Її місцевий житель зберігав у власному гаражі. Це кулемети, гвинтівки, автомати, шабля, багнет-ножі та набої
Одессит хотел взорвать полицейскую гранатой (видео)
В Одессе бывший муж сотрудницы полиции попытался взорвать женщину на людной улице
Україна отримала нові винищувачі - Порошенко
Українські військові отримали модернізовані винищувачі. Про це повідомив президент України на своїй сторінці у Facebook. Два бойові літаки вже в одній з військових частин
США передали Украине военную технику (видео)
США передали Украине радары для автоматического определения местоположения позиций вражеской артиллерии, ракетных установок и минометов
Бюджет-2018: Порошенко внес изменения ради выплат шахтерам
Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в госбюджет на 2018 год, предусматривающий погашение задолженности по зарплате горнякам