В Украине возросло количество автоугонов. В среднем уходит по 15 машин в сутки. Дешевые авто воруют из-за дефицита запчастей, а дорогие - под заказ.

Есть ли хоть один надежный способ защитить своего железного коня? Знает Любовь Кукла.

"Абсолютно любую машину можно угнать. Только нужно время", - утверждает Александр Золотарев, автоэксперт.

В стране стремительно растет количество автоугонов! Цифры говорят сами за себя - уводят до 15 машин в сутки!

"Угнать можно любой автомобиль. В зависимости, конечно, от уровня квалификации угонщика, от тех инструментов, которые он использует - уходить может от 20 секунд - до нескольких минут", - говорит Влад Антонов, основатель сайта dtp.kiev.ua

Угонщики не боятся вскрывать машины даже на глазах у... владельцев!

"Стоял автомобиль вот здесь, на этом месте. - Здесь всегда паркуетесь? - Да, я приезжаю и оставляю автомобиль на этом месте, спокойно, в безопасности".

Автомобиль Сергея Филипова воры увели прямо со двора. Перелезли через забор, пока мужчина спал.

"Перелезли они вот прямо в этом месте, при чем, самая высокая точка забора и самая неудобная - тут неудобно перелазить. Я ничего не поправлял, так и оставил, для отпечатков, для полиции. Сломали фонарь, пока лезли. Соответственно, тут перепрыгнули и сломали ворота", - показывает Сергей Филипов, пострадавший.

Преступники открыли ворота и уехали на его авто.

"Обратился в полицию, да, ответ был такой: мы будем принимать какие-то меры. Единственное, я у них попросил бланки, чтобы они мне помогли на просмотр видеонаблюдений различных учреждений, поскольку понимал, что другие действия предприниматься не будут", - рассказывает Сергей Филипов, пострадавший.

На камерах видеонаблюдения свое авто Сергей узнал сразу. Рассказал об этом полиции. Но все - тщетно. Машину до сих пор найти не удалось.

Автоугонный бизнес в Украине процветает. Стопроцентной панацеи от воров попросту нет. Несмотря на все новомодные системы защиты, украсть можно все, и чаще всего, в зоне риска оказываются машины, которые оставляют на открытых парковках - у магазинов или офисных зданий, ведь там до вашего авто - никому нет дела.

"Злоумышленники выслеживают машину жертвы, зачастую в дорогих машинах есть система дистанционного открытия дверей. То есть, когда у человека ключ лежит в кармане, злоумышленник находится у квартиры жертвы, либо ходит за ним с чемоданчиком в супермаркете. В это время другой злоумышленник находится с приемником возле машинки и машинка открывается", - рассказывает Александр Золотарев, автоэксперт.

Угоняют все, что ездит. От элитных "Бэнтли" до народных "Ланосов"! Тем не менее, не ворами едиными. Очень часто в тандеме с ними на арену выходят... аферисты! Звонят владельцам авто с предложением купить информацию. Дескать, знают, где машина. Ведь пока человек в панике, он готов почти на все, чтобы вернуть автомобиль.

"По любому автомобилист должен вспомнить, что у него находится в автомобиле. То, что знает он. И когда аферисты будут связываться - нельзя никогда "вестись", никакие деньги не перечислять", - говорит Алексей Мкртчян, автоэксперт.

К сожалению, побороть волну автоугонов не удается. Да и шансы найти угнанную машину - мизерные. И раз панацеи не существует, остается надеяться только на удачу и человеческий фактор. Ведь очень часто краденые автомобили находят не профессионалы, а пользователи соцсетей.