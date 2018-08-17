В Днепропетровской области избили врача. Нападавшего задержала полиция. Это - бывший кандидат в мэры Каменского Евгений Найда. Инцидент произошел в горбольнице №7.

В одно из отделений зашла группа молодых людей, около 10-ти человек. Среди которых был и Евгений Найда. По информации полиции - у него был нож и пневматическое оружие.

Парни пришли с претензиями к врачу. У него лечилась родственница одного из нападавших. Она умерла после выписки. Найда оскорблениями не ограничился и избил медика.

"Він був затриманий в порядку статті 208. Сьогодні йому було вручено письмове повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за частиною 3 статті 296 - це хуліганство", - сообщила Анна Старчевская, начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.