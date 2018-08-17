В Кривом Роге провели автопробег в память о Кузьме Скрябине

Сегодня Андрею Кузьменко исполнилось бы 50. В память о музыканте в Кривом Роге провели автопробег. Собрались друзья, коллеги и поклонники.

В сопровождении полиции колонна проехала от центрального рынка до места трагедии.

Напомним, роковая авария произошла в 30-ти километрах от Кривого Рога. На месте ЧП установили памятный крест.

Друзья и поклонники вспоминают Андрея. Его любовь к жизни, желание всем помочь и неудержимое стремление бороться за правду

"Всегда, когда еду в машине - всегда с ним консультируюсь. Что он жив. Он каждую минуту со мной в жизни", - говорит Олег Турков "Лесич", коллега Андрея Кузьменко.

"Ему бы сегодня исполнилось бы 50 лет. Тяжело. Спасибо за то творчество, которое мы имеем возможность слушать каждый день. Нет ни дня, чтобы я его не слушала и не вспоминала", - говорит Анастасия, поклонница Андрея Кузьменко.