В Британии снова заговорили об угрозе радикального ислама. Журналисты расследуют возможную причастность одного из имамов Манчестера к прошлогоднему теракту, который унес жизни 23 человек. Больше расскажет Алексей Пшемыский.

Британские журналисты нашли видео проповеди имама мечети Дидсбури в Манчестере, сделанное за полгода до теракта в этом городе. На записи Мустафа Граф призывает учеников к джихаду - убийству иноверцев. Именно в эту мечеть ходил подорвавший себя на Манчестер-арене террорист-смертник Салман Абеди:

"Джихад во имя Аллаха - это источник гордости и достоинства для этой нации. Мы просим Аллаха даровать победу Муджахедам - нашим братьям, которые сейчас сражаются в Алеппо, Сирии и в Ираке".

Слушал ли Абеди эту проповедь - неизвестно. Однако 10 дней спустя он купил билет на шоу Арианы Гранде в Манчестере, начав подготовку к теракту.

Соорудил самодельную бомбу и подорвал ее на себе 22 мая прошлого года в толпе людей, выходивших с концерта. 23 человека тогда погибли, включая самого террориста.

Эта запись проповеди, сделанная не в лагере боевиков где-то в далекой пустыне, а в самом центре Манчестера, уже вызвала бурю негодования. Ведущие исламские богословы Великобритании заявили, что эти слова - ни что иное, как призыв к убийству, обвинив имама Графа в гибели людей и радикализации Абеди.

Ранее пятеро учеников имама, посещавших ту же мечеть, что и Абеди, уже отправились воевать на стороне ИГИЛ в Сирию. Сам же Мустафа Граф от комментариев отказывается. Еще в прошлом году сразу после теракта имам заявил, что мечеть - не разделяет взгляды и методы террористов. Однако его биография говорит о другом - в 2011 году он сражался на стороне джихадистов в Ливии против режима Каддафи.

Изменил ли имам Мустафа Граф свои взгляды или же умело скрывал их все эти годы от британских спецслужб - теперь выяснят правоохранители. Записи его проповедей идей джихада уже передали в полицию.