Певец мечтал о серьге в носу. Фото: MELOVIN в Instagram

Певец MELOVIN, который представлял Украину на "Евровидении-2018" решился осуществить свою давнюю - сделать пирсинг в носу.

Артист опубликовал видео операции в Instagram: на кадрах запечатлен процесс прокалывания носа.

"Давно мечтал. И это не последнее изменение в моей внешности, которое вас ждет. Я люблю жить по-настоящему", – подписал видео MELOVIN.

Сейчас певец щеголяет с элегантной серьгой в носу.