Певцу MELOVIN прооперировали лицо перед камерой (видео) [ Редактировать ]
Певец MELOVIN, который представлял Украину на "Евровидении-2018" решился осуществить свою давнюю - сделать пирсинг в носу.
Артист опубликовал видео операции в Instagram: на кадрах запечатлен процесс прокалывания носа.
"Давно мечтал. И это не последнее изменение в моей внешности, которое вас ждет. Я люблю жить по-настоящему", – подписал видео MELOVIN.
Сейчас певец щеголяет с элегантной серьгой в носу.
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