Потоп во Львове: жители плавают по городу на лодках (фото, видео) [ Редактировать ]
После мощного ливня, который обрушился на Львов 17 августа, дождевая вода затопила город, местные жители начали передвигаться по улицам на надувных лодках.
Больше всего страдают, в частности, улицы Сахарова и Городецкая. Сквозь воду пытаются проехать автомобили. Легковые чуть ли не по крышу в воде. А маршруткам вода затапливает фары, передает УНН.
Вода стоит и во дворах, и на больших улицах. Троллейбусы и трамваи пришлось отключить, чтобы не закоротило.
Кроме того, после стихии на улицах Львова, кроме лодок теперь "плывут" и автомобили, а некоторые просто утонули.
Днем ранее в центре Киева дождевая вода хлынула в ТЦ "Метроград" и затопила его.
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