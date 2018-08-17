После мощного ливня, который обрушился на Львов 17 августа, дождевая вода затопила город, местные жители начали передвигаться по улицам на надувных лодках.

Больше всего страдают, в частности, улицы Сахарова и Городецкая. Сквозь воду пытаются проехать автомобили. Легковые чуть ли не по крышу в воде. А маршруткам вода затапливает фары, передает УНН.

Вода стоит и во дворах, и на больших улицах. Троллейбусы и трамваи пришлось отключить, чтобы не закоротило.

Кроме того, после стихии на улицах Львова, кроме лодок теперь "плывут" и автомобили, а некоторые просто утонули.

Днем ранее в центре Киева дождевая вода хлынула в ТЦ "Метроград" и затопила его.