В Германии одобрили строительство ответвление "Северного потока-2" [ Редактировать ]
17 августа компания "Gascade Gastransport GmbH" получила разрешение регулятора федеральной земли Бранденбург на строительство на ее территории 272-километрового участка газопровода EUGAL - сухопутного отвода от морской магистрали "Nord Stream 2". Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Отмечается, что это самый крупный региональный отрезок 480-километровой магистрали от побережья Балтики до границы с Чехией. Магистраль также проходит через Мекленбург-Переднюю Померанию и Саксонию.
Теперь компания планирует начать строительство газопровода. Подготовка к началу строительства уже ведется, стройку планируется начать в течение ближайших недель. Работы будут вестись одновременно на нескольких участках. Строительство двухниточной магистрали планируется завершить к концу 2020 года.
Отметим, совладельцами "Gascade Gastransport GmbH" являются российский "Газпром" и немецкая "BASF/Wintershall".
Партнерами "Gascade" по строительству магистрали EUGAL являются германские газотранспортные операторы "Fluxys Deutschland", "Gasunie Deutschland Transport Services" и "ONTRAS Gastransport".
Напомним, Дания осталась единственной страной, которая еще не выдала разрешение на строительство "Северного потока-2". Ранее такие разрешения уже выдали Германия, Швеция и Финляндия.
На прошлой неделе "Nord Stream 2 AG" подала властям Дании заявку на альтернативный маршрут строительства газопровода "Северный поток-2".
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