Биткоин: курс криптовалюты резко вырос [ Редактировать ]
Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin), после продолжительного снижения, снова вырос.
Теперь за монету предлагают $6 503,68.
Вслед за биткоином выросла цена других криптовалют:
- Ethereum $302,725;
- Ripple $0,34410;
- Bitcoin Cash $558,35.
Напомним, что Украина в ожидании очередного приезда миссии МВФ.
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