Эксперты не первый год спорят, какой из знаков зодиака - самый "маньячный". Об этом пишет "Главред".

Самая распространенная версия, что больше всего маньяков среди Дев. Характеристика знака утверждает, что люди, рожденные с 23 августа по 23 сентября - стремящиеся к постоянному совершенствованию педанты и рьяные коллекционеры (на доктора Лектора и впрямь похоже).

По данным международной статистики, больше всего маньяков-психопатов произрастает из людей со знаком зодиака Дева

В то же время, по данным ФБР, Девы - лишь на 8-м месте.

Американцы составили следующий рейтинг:

Раки - чаще всего убивают из ревности;

Скорпионы - якобы самые большие садисты;

Стрельцы - предпочитают действовать масштабно, устраивая, к примеру, массовый расстрел;

Тельцы - больше мошенники, чем убийцы, но почему-то на четвертой строчке;

Овны - подвержен приступам ярости, так что чаще всего совершают преступления в состоянии аффекта;

Козероги - если начинают убивать, то остановиться им уже трудно, отмечают эксперты;

Рыбы - на преступление часто толкает зависть;

Девы - тоже больше мошенники, чем убийцы, но если уж убивают - то делают все с маниакальной аккуратностью;

Весы - могут убить, если их сильно задели и пытаются использовать;

Львы - якобы способны на убийство ради внимания к себе любимому;

Водолеи - на втором месте с конца, но есть версия, что ребята просто слишком умны, чтобы попадаться ФБР;

Близнецы - это скорее заболтают до смерти, чем реально запачкают руки кровью.

К примеру, Чикатило по знаку зодиака - Весы, Пичушкин - Овен, Оноприенко - Лев, Сливко - Козерог, Муханкин - Телец. Так что тут скорее стоит отметить, что многие убийцы-маньяки родились в год Лошади и Крысы.

Ранее мы писали о том, у каких знаков зодиака ужасный характер.