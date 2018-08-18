Под каким знаком зодиака рождаются маньяки [ Редактировать ]
Эксперты не первый год спорят, какой из знаков зодиака - самый "маньячный". Об этом пишет "Главред".
Самая распространенная версия, что больше всего маньяков среди Дев. Характеристика знака утверждает, что люди, рожденные с 23 августа по 23 сентября - стремящиеся к постоянному совершенствованию педанты и рьяные коллекционеры (на доктора Лектора и впрямь похоже).
По данным международной статистики, больше всего маньяков-психопатов произрастает из людей со знаком зодиака Дева
В то же время, по данным ФБР, Девы - лишь на 8-м месте.
Американцы составили следующий рейтинг:
- Раки - чаще всего убивают из ревности;
- Скорпионы - якобы самые большие садисты;
- Стрельцы - предпочитают действовать масштабно, устраивая, к примеру, массовый расстрел;
- Тельцы - больше мошенники, чем убийцы, но почему-то на четвертой строчке;
- Овны - подвержен приступам ярости, так что чаще всего совершают преступления в состоянии аффекта;
- Козероги - если начинают убивать, то остановиться им уже трудно, отмечают эксперты;
- Рыбы - на преступление часто толкает зависть;
- Девы - тоже больше мошенники, чем убийцы, но если уж убивают - то делают все с маниакальной аккуратностью;
- Весы - могут убить, если их сильно задели и пытаются использовать;
- Львы - якобы способны на убийство ради внимания к себе любимому;
- Водолеи - на втором месте с конца, но есть версия, что ребята просто слишком умны, чтобы попадаться ФБР;
- Близнецы - это скорее заболтают до смерти, чем реально запачкают руки кровью.
К примеру, Чикатило по знаку зодиака - Весы, Пичушкин - Овен, Оноприенко - Лев, Сливко - Козерог, Муханкин - Телец. Так что тут скорее стоит отметить, что многие убийцы-маньяки родились в год Лошади и Крысы.
Ранее мы писали о том, у каких знаков зодиака ужасный характер.
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