Умер бывший генсек ООН [ Редактировать ]
Бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан скончался на 81 году жизни. Об этом сообщает Международная организация по миграции ООН в своем микроблоге Twitter.
"Сегодня мы скорбим о потере великого человека, лидера и визионера - бывшего генерального секретаря ООН Кофи Аннана", - говорится в сообщении организации.
Кофи Аннан занимал пост Генерального секретаря ООН с 1 января 1997 года, переизбран на второй срок 29 июня 2001 года, срок полномочий истёк 31 декабря 2006 года. Активно пытался реформировать ООН посредством улучшения администрирования в организации.
Доклад Аннана "Мы, народы: роль Организации Объединенных Наций в XXI веке" лёг в основу Декларации тысячелетия ООН, принятой на Саммите тысячелетия в сентябре 2000 года главами государств и правительств членов ООН.
Кофи Аннан стал первым представителем чернокожего населения Африки на посту Генерального секретаря ООН. Лауреат Нобелевской премии мира 2001 года.
Ранее мы писали о том, что умер культовый советский писатель. А также о том, что была найдена причина его смерти.
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