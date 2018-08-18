Бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан скончался на 81 году жизни. Об этом сообщает Международная организация по миграции ООН в своем микроблоге Twitter.

"Сегодня мы скорбим о потере великого человека, лидера и визионера - бывшего генерального секретаря ООН Кофи Аннана", - говорится в сообщении организации.

Кофи Аннан занимал пост Генерального секретаря ООН с 1 января 1997 года, переизбран на второй срок 29 июня 2001 года, срок полномочий истёк 31 декабря 2006 года. Активно пытался реформировать ООН посредством улучшения администрирования в организации.

Доклад Аннана "Мы, народы: роль Организации Объединенных Наций в XXI веке" лёг в основу Декларации тысячелетия ООН, принятой на Саммите тысячелетия в сентябре 2000 года главами государств и правительств членов ООН.

Кофи Аннан стал первым представителем чернокожего населения Африки на посту Генерального секретаря ООН. Лауреат Нобелевской премии мира 2001 года.

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