В деле "серной кислоты" появились новые подозреваемые [ Редактировать ]
В деле Екатерины Гандзюк появились новые фигуранты. Нацполиция задержала еще двух человек. Одного из них ранее объявляли в розыск: камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он покупал серную кислоту. А вот роль второго задержанного следователям еще предстоит установить.
Напомним, покушение на Екатерину Гандзюк произошло в Херсоне 31 июля. Она до сих пор в больнице с серьезными ожогами.
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