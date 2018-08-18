В деле Екатерины Гандзюк появились новые фигуранты. Нацполиция задержала еще двух человек. Одного из них ранее объявляли в розыск: камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он покупал серную кислоту. А вот роль второго задержанного следователям еще предстоит установить.

Напомним, покушение на Екатерину Гандзюк произошло в Херсоне 31 июля. Она до сих пор в больнице с серьезными ожогами.