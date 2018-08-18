Жуткое ДТП с украинским автобусом в Польше - три человека погибли, 37 находятся в больницах. Туристы из Львова направлялись на экскурсию в Вену, всего в салоне находились 54 человека, среди них были дети.

На территории Подкарпатского воеводства, в 40 километрах от Перемышля, на крутом повороте автобус вылетел с дорожной полосы, скатился со склона и перевернулся. Три человека погибли на месте. Остальных отправили в местные больницы.

По словам свидетелей, водитель превысил скорость. Мужчину уже задержали, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

"У пострадавших ранения разной степени тяжести. Всю ночь на месте продолжались спасательные работы, из автобуса извлекали тела погибших. На этом месте часто случаются аварии. Там стоит символический крест, который автобус, падая, просто снес", - сообщил Павел Филипек, заместитель начальника полиции Жешува

"Мы доставали автобус, который был на несколько метров ниже дорожного полотна. Это было непросто. Пришлось использовать дополнительное оборудование", рассказал спасатель.