Визит российского президента в Австрию - частная поездка, и она не влияет на внешнюю политику страны. Об этом заявили в австрийском МИДе. Напомню, местные журналисты раскритиковали главу ведомства, Карин Кнайсл, за то, что она пригласила Путина на свадьбу. Торжество состоялось сегодня, в ресторане на юге Штирии.

Из Австрии Путин поехал в Германию. На встречу с Ангелой Меркель. Подробности узнаем у нашего корреспондента Татьяны Логуновой, она на прямой связи со студией.

Таня, здравствуй, расскажи, начались ли переговоры и какие темы заявлены?

Да, Катя, встреча началась буквально час назад. И проходит она не в Берлине, а в часе езды от столицы. Меркель принимает Путина в замке Мезеберг - это загородная резиденция канцлера Германии. И, нужно сказать, что это первый рабочий визит президента России за долгое время. Да, он бывал здесь - на саммитах "большой двадцатки" и "нормандской четверки". Но на двустороннюю встречу с канцлером в последний раз прилетал пять лет назад.

Формат встречи тоже непривычный. Короткие заявления до переговоров, и никаких заявлений для прессы - после. Пресс-службы объясняют это тем, что беседа может затянуться, и они не хотят заставлять журналистов ждать. Тем много. Только среди заявленных сторонами - ситуация на Донбассе и выполнение Минских договоренностей, строительство газопровода "Северный Поток-2", Сирия и Иран.

"Тем для обсуждения много. Это и конфликт в Украине, и темы, которые продиктованы политикой Соединенных Штатов и международной обстановкой. Например, что будет с "Северным Потоком-2" в свете возможных американских санкций. Как эти санкции повлияют на немецко-российские экономические отношения. Ангела Меркель заинтересована и в разговоре по Сирии - что намерен предпринять Башар Асад, смогут ли в ближайшее время беженцы вернуться в Сирию. Еще одна важная тема - Иран. Здесь у Германии и России схожие позиции. Они, в отличие от США, выступают за сохранение соглашения по ядерной программе", - заявил Штефан Майстер, эксперт Немецкого общества внешней политики.

Как долго продлится встреча и будут ли результаты - можно только предполагать. Сама канцлер накануне переговоров сказала, что прорывов не ждет, но надеется на конструктивный диалог.