Один военный погиб и еще один ранен. Сегодня боевики 10 раз открывали огонь по позициям военных, в том числе из тяжелого вооружения.

Неспокойно было в Золотом, Попасной, Новоалександровке, в районе Авдеевки и Мариуполя. Подробнее о ситуации - наш военкор Ирина Баглай.

"Это по нам, да".

Под пулями на фронте Ольга уже 4 года. Накануне из пулемета пришлось подавлять огонь боевиков.

"Мы вчера устали "цинки" открывать", - говорит Ольга, военнослужащая ВСУ.

Ее родной дом в 2-х тысячах километров от передовой на украинском Донбассе. Россиянка Ольга уехала из Челябинска, как только кремлевская пропаганда начала литься со всех экранов. А ее страна превратилась в страну обмана.

"Это страна-фейк", - говорит Ольга, военнослужащая ВСУ.

Ей удалось противостоять пропаганде. Найти правду оказалось несложно.

"Сначала была аннексия Крыма которая поставила под сомнение все происходящее потому что была очень сильная пропаганда, но тот кто хочет найти нормальную информацию тот найдет. У меня есть друзья здесь, и я им верю гораздо больше, чем телевизору", - рассказывает Ольга, военнослужащая ВСУ.

Поначалу девушка помогала как медик, потом - встала за пулемет. Год назад Ольга получила украинское гражданство. Теперь она защищает с оружием Украину, которая стала для нее второй родиной.

"Ничего сложного абсолютно надежная машинка с хорошим креплением. На станке - прицельное приспособление, которое позволяет нам четко работать", - показывает Ольга, военнослужащая ВСУ.

Войну, с которой Россия пришла в Украину, Ольга считает своей и готова давать отпор. Говорит - главное не бояться.

"Если трястись, руками кипишевать - оно ж быстрее не получится. Главное - не бояться… А это, мы оставим на вечер", - говорит Ольга, военнослужащая ВСУ.

"Мені 20 років 23 липня виповнилось. На фронті вже більше року, закінчив медичне училище і за своїм бажанням прийшов захищати свою країну", - говорит Андрей, военнослужащий ВСУ.

Для Андрея война началась, когда он ещё был несовершеннолетним, студентом медколледжа.

"Я вже тоді зрозумів, що як чоловік повинен бути тут, тим паче я лікар", - говорит Андрей, военнослужащий ВСУ.

В последние недели все чаще медик в боевой готовности, со жгутами и аптечкой рядом с бойцами в окопах.

"Вони геть обнагліли - раніше було ввечері, коли темніло, а зараз не соромляться навіть днем обкладати мінами, і снайпери - все що хочеш можна побачити", - говорит Андрей, военнослужащий ВСУ.

Под пулями парню приходилось не раз оказывать помощь. Боевики, видя медика, не прекращали огонь, а наоборот - усиливали.

"Вони підстрелюють і навіть очікують прибуття медика чи машини - щоб нанести більше шкоди. Бо якщо медика поранити, то хто буде далі захищати поранених - рятувати, відтягувати? Але наші хлопці справляються - прикривають, відстрілюються", - рассказывает Андрей, военнослужащий ВСУ.

И хотя на линию огня Андрей выходит без оружия, уверен - боевые товарищи прикроют, а дома ждет любящая семья.

"Одружений. Рік провоював, зрозумів що треба, щоб хтось чекав".