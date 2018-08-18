Успеть за две недели. Застройщики ринулись согласовывать проектную документацию - по новым нормам. С первого сентября правила застройки в Украине кардинально изменятся. Подробности выяснял Даниил Снисар.

Дома-гиганты в несколько десятков этажей, с сотнями квартир и тысячами жителей - и всеэто на одном квадратном километре. Для строительных компаний в Украине - главное количество, а не качество. Впрочем, через две недели им придется работать по новым правилам.

"З першого вересня це вже буде неможливо зробити. Тому що, якщо населений пункт має населення до 50 тисяч осіб, то можна буде будувати лише будинки до 4 поверхів. Якщо 50-100 тис осіб, то лише 9 поверхів. І вже для великих міст, для мегаполісів - висотність буде визначатися містобудівною документацією. Як ви розумієте, таке нововведення здебільшого і буде стосуватися приміської зони біля великих міст", - говорит Елена Шуляк, эксперт по вопросам строительства.

Новые строительные нормы помогут предотвратить появление новых "бетонных гетто" - уверяют эксперты. Застройщиков обяжут увеличить количество парковок и зеленых зон около домов.

"Цим ДБНом вводиться поняття "щільність населення", яке мешкає, проживає в кварталі. При проектуванні потрібно буде визначати, що в кварталі може жити не більше ніж 450 осіб на один гектар", - говорит Елена Шуляк, эксперт по вопросам строительства.

Впрочем, главная проблема - кто будет контролировать застройщиков - осталась нерешенной.

"Все эти вещи, они к глубокому сожалению, носят, типа декларации - правильные. Типа, европейские. Но без изменения системы государственного регулирования, государственного контроля и без ответственности - жесточайшей ответственности должностных лиц за соблюдения вот этих и других норм - это все будет - "пшык" - мертво-рожденный ребенок, к сожалению", - убежден Алексей Кучеренко, глава "Союза собственников жилья Украины".

Нерешенной остается и еще одна проблема. Срок эксплуатации панельных многоэтажек и "хрущевок", построенных в прошлом веке, уже истек. Постройки 60-х годов прошлого века, скоро начнут разваливаться, говорят эксперты.

"Украина в год может построить 94 тысячи квартир. При этом, нам 2 миллиона квартир, буквально в ближайшие там 5-6 лет нужно будет с ними что то делать. Квартиры будут находиться в домах, срок эксплуатации которых заканчивается. Никто не говорит об этой проблеме, которая действительно может быть катастрофой", - утверждает Андрей Гусельников, эксперт по вопросам недвижимости.

Когда чиновники начнут решать эти проблемы - вопрос риторический.